L'escroc qui usurpait l'identité de Jean-Yves le Drian entendu par un juge

publié le 04/07/2018 à 05:37

C'est le Canard enchaîné qui rapporte cette affaire dans son édition du mercredi 4 juillet. Un escroc franco-israélien, Gilbert Chikil, s'est servi de l'identité du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour soutirer de grosses sommes d'argent à des personnalités, des patrons et même des grandes entreprises. L'escroc et le ministre seront entendus par le juge ce mercredi 4 juillet.



Il y a 3 ans, en juillet 2015, le parquet de Paris ouvrait une information judiciaire sur des tentatives d'arnaques commises par des escrocs qui se faisaient passer pour Jean-Yves Le Drian. À chaque fois, le scénario est le même : l'usurpateur se fait passer pour le ministre des Affaires étrangères, ou un de ses collaborateurs, et explique qu'une opération ultra secrète est en cours nécessitant une aide financière discrète.

Depuis 2015, 150 personnes ont été visées et trois ont accepté de payer : une fondation suisse à hauteur de 826.622 euros, le prince Aga Khan IV, imam de la communauté ismaélienne, pour 19,9 millions d'euros au total, et Corinne Mentzelopoulos, propriétaire et gérante de la société Château Margaux, pour 5,95 millions d'euros.

Pour le cas de Corinne Mentzelopoulos, l'hebdomadaire détaille qu'elle aurait reçu en mars 2016 un appel d'une personne se faisant passer pour Jean-Yves Le Drian. Les usurpateurs lui ont fait croire que deux otages français étaient retenus en Syrie et que leurs ravisseurs réclamaient 40 millions d'euros. Après réception d'un courrier avec l'en-tête du ministère des Affaires étrangères lui expliquant qu'elle serait remboursée, la gérante de la société Château Margaux effectue trois virements sur un compte en Suisse.



Gilbert Chikli et l'un de ses complices présumés ont été arrêté à Kiev en aout 2017 après avoir quitté Israël. Ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt international et sont désormais incarcérés en France.