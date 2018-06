publié le 19/06/2018 à 16:27

Les jumeaux les plus célèbres du PAF ont été placés en garde à vue ce mardi 19 juin à Paris. Igor et Grichka Bogdanov sont soupçonnés "d'escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie", a-t-on appris de source judiciaire. Ils sont actuellement entendus dans le cadre d'une information judiciaire précédemment ouverte, dans laquelle leurs noms étaient cités.



Si on ignore encore précisément les faits qui leur sont reprochés, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les anciens animateurs de l'émission Temps X ont à faire avec la Justice. En 2015, le tribunal administratif de Paris avait condamné ces deux passionnés d'astronomie à 2.000 euros d'amende à régler au CNRS.

La justice avait en effet décidé de rejeter un recours des frères Bogdanov qui demandaient l'annulation d'un rapport du CNRS de 2003 très critique à leur encontre. L'institution considérait que les recherches scientifiques des jumeaux étaient "insuffisantes".

Plus récemment, Igor Bogdanov avait été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'une plainte déposée par son ancienne compagne Julie Jardon, qui l'avait accusé de s'être introduit chez elle.