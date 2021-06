L'avocat Juan Branco placé en garde à vue

publié le 01/06/2021 à 10:49

"Juan Branco a été arrêté", a tweeté le compte de l'avocat médiatique ce mardi 1er juin. Visé par une enquête pour viol, lancée par le parquet de Paris, Juan Branco a été placé en garde à vue, affirme son avocat Yassine Bouzrou, contacté par Le Parisien.

Le jeudi 29 avril, une jeune femme de 20 ans a déposé une main courante au commissariat du XIVe arrondissement pour des faits de viol contre l'avocat et essayiste. Dans un long texte publié sur Facebook, Juan Branco, niait les accusations et apportait sa version des faits. La jeune femme aurait rencontré Juan Branco après l'avoir approché sur Instagram. Les deux seraient allés se balader au jardin du Luxembourg mardi 27 avril, auraient échangé des baisers puis se seraient rendus au domicile de l'avocat pour y regarder un film.

C'est alors qu'aurait eu lieu la relation sexuelle : "Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient".