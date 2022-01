Jean-Jacques Savin, 75 ans, qui avait franchi l'océan Atlantique dans un tonneau en 2019 avant de repartir le 1er janvier pour une traversée à la rame, a été retrouvé mort à l'intérieur de la cabine de son canot, a indiqué ce samedi 22 janvier son équipe.

Le Girondin, qui était parti du sud du Portugal afin de traverser l'Atlantique en solitaire, n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'il avait activé ses deux balises de détresse. Selon son équipe, la sécurité maritime portugaise avait localisé vendredi son bateau retourné au large des Açores. Ce samedi, "un plongeur a pu descendre et visiter l'embarcation", ont expliqué ces bénévoles.

L’équipe indique par ailleurs qu’elle ne connaît "pas encore les circonstances exactes du drame". Lors des derniers contacts, Jean-Jacques Savin se trouvait au large, au nord de Madère, et faisait route vers la petite île de Ponta Delgada, dans l'archipel des Açores, pour réparer.

Grand sportif et "aventurier dans l'âme", cet ancien militaire parachutiste, mince et musclé, avait passé en 2019 plus de quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de trois mètres de long et 2,10 m de diamètre. Il avait signé un livre, "127 jours à la dérive, l'Atlantique en tonneau", sur son aventure qui avait également été suivie par 23.000 personnes sur Facebook. "Je vais ramer huit heures par jour, et quand ça soufflera fort, je m'enferme", avait-il dit avant d'entamer son périple.