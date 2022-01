15 ans de la mort de l’abbé Pierre : comment son appel a changé la lutte contre la précarité

"Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures". C'est par ces mots que l'abbé Pierre lançait le 1er février 1954, un appel sur les ondes de Radio-Luxembourg, devenue par la suite RTL. Décédé le 22 janvier 2007, il y a 15 ans jour pour jour, l'abbé Pierre avait fait du combat contre la précarité sa priorité. C'est en 1954 que ce prêtre catholique, encore inconnu du grand public décide de passer un message à tous les Français.

Au départ, il voulait l'envoyer à Radio-Luxembourg pour qu'il soit lu en direct, avant de décider d'y aller de lui-même. Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, se précipite dans les locaux de la rue Bayard et délivre, sans feuilles et sans notes, un cri du cœur : "Mes amis, au secours !" Pour le fondateur du mouvement Emmaüs, quelques années plus tôt, tout a basculé lorsque le dernier jour de décembre, alors qu'il sillonne les rues de Paris avec ses compagnons, pour venir en aide aux sans-abri, il a trouvé cette femme morte de froid dans la nuit. Il faut que les Français se réveillent, qu'ils soient solidaires et ouvrent tous leur cœur à ceux qui sont dans le besoin.

Dès le lendemain, des millions de Français se mobilisent. De nombreux sacs postaux avec de l'argent et des chèques sont déposés dans le hall de la radio. Avec les sommes récoltées, l'abbé Pierre fera construire des hébergements d'urgences en région parisienne. Ce combat contre la misère, il le mènera jusqu'au bout, jusqu'à sa mort le 22 janvier 2007, il y a 15 ans.