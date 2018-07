publié le 31/07/2017 à 23:21

L'homme avait giflé la députée Laurianne Rossi (REM), alors qu'elle tractait dimanche 30 juillet à Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine. Il a été condamné à un mois de prison ferme lundi 31 Juillet par le tribunal correctionnel de Nanterre.



L'homme de 63 ans, qui avait reconnu les faits et dont le geste violent avait suscité l'indignation dans la classe politique, a été incarcéré dans la soirée, le tribunal ayant délivré un mandat de dépôt. La peine de six mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, est conforme aux réquisitions du parquet. Elle a été assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, durant lesquels le sexagénaire devra recevoir des soins.

L'agresseur, régleur sur machine retraité, autrefois délégué CGT et ancien militant PCF, a admis avoir giflé la parlementaire du parti du président Emmanuel Macron, en reconnaissant "une bêtise".

"Elle m'a pris pour un demeuré"

Laurianne Rossi, qui n'était pas présente à l'audience, a obtenu un euro symbolique de dommages et intérêts. "Manifestement, par cette agression, il a porté atteinte à une élue du peuple pour ses idées, donc à la République et à la démocratie", a soutenu son avocat, Me Yolène Bahu. Sa cliente s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de trois jours.



L'homme s'est défendu en affirmant qu'il ne savait pas qu'elle était députée au moment de l'incident : "Cette dame m'a pris pour un demeuré. Je lui ai dit que Macron était un produit marketing de Hollande, Sarko et du Medef, qui avait les médias dans sa botte. Elle s'est mise à rigoler en me prenant pour un idiot".





Son avocat, Me Amandine Ponties, avait d'ailleurs contesté que la victime soit considérée comme "personne chargée d'une mission de service public", circonstance aggravante retenue par l'accusation, en raison de cette ignorance.