publié le 07/07/2017 à 11:34

100% des femmes ont déjà été ""importunées, suivies ou agressées dans le bus, le tram, le métro ou le RER", alertait en 2015 le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes (HCEHF). Deux ans plus tard, les chiffres nous manquent mais il suffit de mettre un pied dans les transports en commun pour se rendre compte que les choses n'ont pas radicalement changé : les utilisatrices du métro ou des trains subissent toujours des agressions verbales comme physiques ou sexuelles. Face à la violence des gestes et sous le choc, certaines ne savent d'ailleurs pas comment réagir et restent dans le silence.



La journaliste de Canal + Nassima Driouach a vécu une situation d'agression sexuelle dans un RER C parisien. Elle s'est fendue d'un long message sur Twitter pour témoigner de son agression et expliquer comment se défendre immédiatement face aux agresseurs.

Le "31.17.7"

"Un homme s'est installé devant moi et s'est masturbé sous mes yeux", écrit-elle avant de confier : "Évidemment au-delà de mon état de choc je n'ai pas su comment réagir". La journaliste tombe alors sur la police ferroviaire qui la renseigne sur l'existence d'u numéro "trop peu connu" : le "31.17.7".

Grâce à ce numéro, les victimes et les témoins d'agression peuvent discrètement envoyer un SMS aux agents de police et expliquer la situation (ou appeler le numéro d'urgence "31.17"). "Je ne vous garantis pas qu'ils débarqueront (...) mais au moins vous aurez la sensation d'agir à votre façon", souligne Nassima Driouach, qui a vu son message largement partagé sur le réseau social.

Je n'ai pas l'habitude de faire ça les amis mais svp prenez le temps de lire et de relayer cette info. ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/SSiwLh9bkk — Nassima Driouach (@__Nassima) 5 juillet 2017