publié le 17/06/2017 à 15:26

Triste fin de campagne dans la deuxième circonscription de Paris. Jeudi 15 juin, Nathalie Kosciusko-Morizet a été agressée par un homme de 55 ans, qui aurait lancé à son attention : "Bobos de merde !". La candidate, qui aurait reçu un coup à la poitrine, s'est ensuite écroulée au sol et a perdu connaissance.



Avec plusieurs membres de son équipe de campagne, l'ancienne maire de Longjumeau (Essonne) distribuait des tracts sur le marché place Maubert en vue de l'élection législative qui l'oppose à Gilles Le Gendre, candidat de La République En Marche. Micheline, une militante qui tractait au moment des faits, raconte la scène. "Elle ne bougeait plus. Il y avait les pompiers, la police, les médecins. Elle ne bougeait pas. On a mis un temps fou à la réanimer. Peut-être même dix minutes, et elle est partie à l'hôpital."



Réélu aux dernières municipales en 2014

Quarante-huit heures après les faits, l'enquête a très vite progressé puisque l'agresseur, qui a pris la fuite en direction de la station de métro la plus proche du marché, a été photographié par plusieurs passants. Rapidement identifié, il s'agit de Vincent Debraize, le maire de Champignolles, une commune de l'Eure de 41 habitants à peine.

L'élu, se sachant recherché, a téléphoné à la police judiciaire lui-même pour reconnaître les faits. S'il a tenté de négocier la date de son audition pour tenir son bureau de vote à l'occasion du second tour des élections législatives, il a finalement été placé en garde à vue samedi 17 juin à 8h30. Officiellement sans étiquette, Vincent Debraize avait été réélu aux élections municipales de 2014.



Dans ce village normand, l'heure est à la consternation. Joint par RTL, Jean-François est très surpris par la nouvelle. "Ça me surprend un peu parce que c'est quelqu'un qui gère un établissement avec des gens âgés dans la région parisienne. C'est quelqu'un qui normalement n'est pas agressif. Je ne l'ai jamais connu agressif. Il gère assez bien la commune. C'est plutôt quelqu'un qui défend des gens autour de lui."