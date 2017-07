publié le 27/07/2017 à 20:45

L'entrée à l'hémicycle se révèle quelque peu compliquée pour Richard Ferrand. Après un passage éclair dans le gouvernement d'Emmanuel Macron au poste de ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand a pris la tête du groupe REM à l'Assemblée nationale.



Quelques jours à peine après sa prise de fonction, l'ex-ministre fait déjà l'objet de critiques au sein même de son clan. "Ferrand ne tient pas son groupe", a confié un proche de la majorité au journal Le Monde. "On ne sait pas ce qu’il fait de ses journées, on le voit deux fois deux heures par semaine en réunion de groupe et ça s’arrête là", a ajouté un député REM au quotidien.

Heureusement pour lui, Richard Ferrand peut compter sur le soutien de quelques politiques telles qu'Olivia Grégoire, porte-parole du groupe La République en Marche au Palais Bourbon, qui n'hésiterait pas à le comparer à Aimé Jacquet.

"Il a en lui le souci de nous faire grandir"

À L'Express publié mercredi 26 juillet, la députée de la douzième circonscription de Paris aurait déclaré : "Oui, parfois, il (Richard Ferrand nldr) peut être dur. Mais il a toujours en lui le souci de l'individu, de nous faire grandir. Aimé Jacquet, ce n'était pas non plus le plus aimable. C'est pourtant en entraînant jusqu'au bout les Zidane, Dugarry et compagnie qu'ils ont gagné la Coupe du monde en 1998 !"



Une comparaison plutôt flatteuse lorsque l'on sait qu'en plus d'avoir mené la France jusqu'à la Coupe du monde, Aimé Jacquet détient le record d'invincibilité avec l'équipe de France. Les Bleus ont, en effet, joué 30 matchs sans la moindre défaite de 1994 à 1996. Reste à savoir si Richard Ferrand profitera de la même admiration et gratitude de la part de son clan que les footballeurs ont eu envers leur entraîneur Aimé Jacquet.