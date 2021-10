L'affaire Roland Moog : un meurtre presque parfait

Roland Moog (C) arrive en compagnie de son avocat Eric Braun (D), le 27 novembre 2001 dans la salle d'audience du tribunal de Strasbourg où il comparaît pour le meurtre en 1995 de son amie Carole Prin, enceinte de neuf mois.

Le 17 mai 1995, Roland Moog est installé dans la cabine de projection du cinéma Star, à Strasbourg. A 27 ans, il est l'un des piliers du cinéma, un technicien à qui on doit une grande partie des nouvelles installations. A 21h30, le téléphone sonne à la caisse du Star. C'est un appel pour lui. Il discute avec sa compagne, Carole Prin. Elle le prévient qu'elle est sur le point d'accoucher et se rend à la clinique Sainte-Anne. Il lui répond affolé qu'il la rejoint.

Roland Moog se fait remplacer par un collègue et file à l'appartement. Il prend le sac de Carole et emmène les deux chiens chez une de leurs amies qui habite à la campagne. Chez elle, il téléphone à la clinique, mais à la réception on lui répond qu'aucune patiente n'a été admise sous le nom de Carole Prin.

Dans les heures qui suivent, Roland Moog se démène pour retrouver Carole. Il trouve son véhicule garé dans une rue adjacente à leur domicile. Une équipe de policiers arrive sur place et constate que la voiture n'a pas bougé. Il n'y a aucun désordre dans l'appartement. Impossible de retrouver Carole Prin. Cinq jours après le signalement de sa disparition, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et un appel à témoins est lancé.

Nos invités

Me Eric Braun, avocat de Roland Moog