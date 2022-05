L'affaire Aline Sepret : son compagnon condamné pour féminicide avec préméditation

C'est un voyage au bout du mensonge qu'ont dû accomplir, pendant quatre ans, les gendarmes, les juges et la famille d'Aline Sepret, jeune danseuse de 35 ans, retrouvée morte, carbonisée dans sa voiture, en juin 2018 près de Lyon. Son compagnon, le chanteur Mikael Corcessin-Dervin, a longtemps mené les enquêteurs en bateau. Il a finalement été condamné ce 27 mai 2022 à 25 ans de prison, pour assassinat.

Tout commence le 16 juin 2018, à 4h54 du matin, quand Mikael Corcessin-Dervin, inquiet, appelle le 17 pour signaler la disparition de sa compagne, Aline Sepret. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Aux gendarmes, Mikael raconte qu'il est allé se coucher vers 21h30. Un quart d'heure plus tard, Aline est sortie en lui adressant ce SMS: "Je vais te chercher une surprise, je reviens vite. Mais je laisse mon tel car plus de batterie. Je t'aime mon homme". Mikael dit s'être rapidement endormi.

A 1h35, il s'est réveillé, sans sa compagne. Corcessin-Dervin est entendu en fin de matinée par les enquêteurs. Deux heures après la première audition de Mikael Corcessin-Dervin, un riverain prévient de la découverte d'une voiture incendiée, sur la commune de Taluyers. A l'arrière, une dépouille, bientôt identifiée comme celle d'Aline Sepret. La voiture a été aspergée d'essence. Un incendie volontaire donc...

Des versions toutes aussi folles les unes que les autres

Mikael est immédiatement suspecté. Il est notamment interrogé sur les griffures qu'il porte sur la joue gauche. Un accident, certifie-t-il, survenu quand Aline a démonté l'arbre à chat du domicile. La structure est tombée, Aline l'a accidentellement griffé. Mais le compagnon change finalement de version, puis encore et encore...

Un accident lors du démontage de l'arbre à chat, un geste violent sans intention de la tuer, une chute accidentelle dans l'escalier... Une fois Aline morte, Mikael a paniqué, a chargé le corps dans la voiture et y a mis le feu, la jeune femme lui ayant apparemment dit un jour vouloir être incinérée. En réalité, le chanteur va balader les enquêteurs. Fausses pistes, dissimulations, amnésies passagères, silences pour éviter les aveux... Les explications toutes aussi invraisemblables les unes que les autres s'enchaînent.

"C'est un être qui aime être dans la lumière, explique Loïc Bussy, l'avocat de la défense, au micro de L'heure du crime. L'accident dont il est victime en 2017 met fin à l'ascension qui était la sienne. Il n'est plus rien professionnellement, il est diminué. Il n'est plus rien dans sa vie personnelle, de telle sorte que ça peut expliquer, compte tenu de la structure qui est la sienne, son passage à l'acte".

Pour Richard Schittly, journaliste à Lyon, Mikael Corcessin-Dervin est en réalité "un narcissique criminel. Il ne vit que dans le regard des autres, et si les autres s'en vont, c'est insupportable. Il va nourrir cette mécanique infernale et racontant des choses invraisemblables, avec ces mensonges, pour attirer l'attention". Après 4 ans d'enquête et de mensonges à répétition, le juge Nicolas Chareyre tranche. La thèse retenue est et restera celle d'un féminicide prémédité.

Nos invités

- Richard Schittly, journaliste correspondant du Monde à Lyon et auteur du livre "Le Gang des Lyonnais" aux éditions de La Manufacture

- Maitre Patrick Uzan, avocat des parties civiles

- Maitre Loïc Bussy, avocat de la défense

