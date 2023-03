Justice : quand des victimes rencontrent des condamnés, un dialogue singulier

Il faut imaginer des chaises en cercle. Deux camps face à face. La justice restaurative permet de réunir dans une même salle des victimes et des auteurs des mêmes infractions pénales, mais dans des affaires différentes.

Dans le cas d'Élisabeth, qui s'est retrouvée un jour avec une arme sur le visage alors qu'elle était employé d'un supermarché, c'était donc des victimes comme elle, et des braqueurs de l'autre côté.

"On sent une tension palpable au départ dans la salle", se souvient-elle. "Tout le monde se regarde en chiens de faïence. On était un peu paniqué, on savait pas trop par où commencer. Et on voit rentrer les auteurs. On se dit bonjour de loin, moi il était hors de question que j'ai ne serait-ce qu'un contact physique avec l'un d'entre eux. Et en réalité, on se détend petit à petit. Une fois qu'on a chacun raconté notre histoire, on s'est écouté. Cela peut paraître improbable, j'avais une très forte colère, mais lorsqu'on s'écoute, il se passe humainement quelque chose".

"Cela peut paraître improbable, mais nous nous sommes écoutés." Elisabeth, victime de braquage

Élisabeth confie notamment qu'elle s'imagine que son braqueur va revenir l'attaquer, puisqu'il n'a jamais été retrouvé. Et ce sont les auteurs, en face d'elle, qui vont la rassurer : si jamais ils croisaient leur victime, ce sont eux qui changeraient de trottoir, par peur, et puis de toute façon dans un braquage, l'attention est focalisée sur l'argent, on ne souvient pas des visages des victimes.

"Cela a été un gros soulagement, murmure Élisabeth. J'ai perdu un poids psychologique que je portais depuis de trop nombreuses d'années. Pour moi, rentrer dans cette salle, cela a redonné du souffle à ma vie, j'ai retrouvé le sommeil. Et du côté des auteurs, on sent une rédemption, une vraie compréhension de ce qu'ils ont commis"..

Une démarche volontaire, aucune remise de peine

Rémi lui, a été condamné pour violences conjugales. Il a donc accepté de rencontrer des femmes battues. Tous les participants sont volontaires, il n'y a aucune contre partie, aucune remise de peine. "On parle de soi-même, on parle de son passé, on parle de choses dont on a parlé à personne", explique-t-il.

"Je sortais de certaines séances épuisé psychologiquement, j'écoutais les récits des victimes. On voit que les violences conjugales ne s'arrêtent à un coup, à une gifle, c'est toute une vie qui a été saccagée. Je ne pourrai pas oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. On le prend bien en compte et on ne l'oublie pas".

Et ces rencontres auteurs-victimes commencent à se multiplier en France, autour de viols, d'accidents de la route mortels, d'inceste et pourquoi pas un jour du terrorisme.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info