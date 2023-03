Floride : un homme condamné à 400 ans de prison est innocenté et libéré

À 57 ans, Sydney Holmes a été libéré, lundi 13 mars, après avoir purgé plus de 30 ans d'une peine de 400 ans de prison. Il était accusé d'avoir été le chauffeur lors d'un vol à main armée survenu en 1988, mais a été innocenté après une nouvelle enquête.

L'homme avait été condamné en 1989 après un procès avec jury, rapporte The Guardian. Il était accusé d'avoir servi de chauffeur à deux hommes, non identifiés, qui ont braqué un homme et une femme à l'aide d'une arme et ont volé une voiture.

Le prisonnier a clamé son innocence et a contacté l'unité de révision des condamnations du procureur de l'État en novembre 2020. Il a pu plaider son innocence puisqu'il avait été suspecté après avoir été identifié par un témoin oculaire et que cela avait constitué la principale preuve contre lui.

Or, les pratiques d'identification en direct et par photo, utilisées par la police à l'époque, sont "scientifiquement peu fiables", a expliqué Harold Pryor, procureur du comté de Broward, situé en Floride. Le véhicule de Sydney Holmes, un modèle commun, a, lui aussi, été mal identifié et a été confondu avec la voiture utilisée par les voleurs.

Hormis cette erreur d'identification, aucune autre preuve ne reliait Sydney Holmes au vol. Lors de la nouvelle enquête, les victimes du vol ont affirmé qu'il devait être libéré de prison. Par ailleurs, les shérifs qui avaient mené l'enquête en 1988 se sont dits "choqués" d'une condamnation à une telle peine de prison (400 ans).

