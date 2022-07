Jura : deux jumeaux de 11 ans blessés par une voiture sans conducteur

C'est une histoire effrayante où le pire a été évité de justesse. Jeudi matin, dans un camping de Châtillon, dans le Jura, deux enfants néerlandais, des jumeaux de 11 ans, ont été légèrement blessés alors qu'ils dormaient dans leur tente. C'est miraculeux quand on sait qu'une voiture leur a roulé dessus. Une voiture, sans conducteur, raconte le maire Gilles Morisseau.

"Une voiture dont le frein à main desserré, a dévalé la pente et a écrasé une tente dans laquelle se trouvaient deux jumeaux hollandais de 11 ans. Les premiers intervenants sont des gens du camping. Les gamins étaient coincés sous la voiture et la première opération était de décoincer les gamins. Ils ont soulevé la voiture et ils ont réussi à sortir les enfants dans les 20 minutes qui ont suivi l'arrivée des secours sur place", explique l'élu.

"Mais ça n'a pas été la panique. Ils ont été très réactifs et très positivement. Ce sont des gamins qui sont blessés mais dont la vie n'est pas du tout en danger", rassure-il.

