publié le 05/09/2019 à 20:00

À partir de septembre, des "cours criminelles" vont juger des crimes à la place des Assises, sans jury populaire, une innovation qui doit réduire les délais de jugement. Cette mesure "n'est pas une bonne idée" car "la justice doit être rendue par le peuple", déclare l'avocat pénaliste Frank Berton sur RTL.

"Je pense qu'une réforme qui consiste finalement à retirer au pouvoir populaire le pouvoir de juger c'est un recul de la démocratie. (...) On va généraliser la médiocrité", estime-t-il. "On tire la justice vers le bas", s'indigne-t-il. "Pour condamner et priver quelqu'un de liberté, je pense qu'il vaut mieux une majorité de huit voix qu'une majorité de trois voix comme ça se dessine", indique-t-il.

"Si on passe par une justice qu'on veut expéditive et à moindre coût, alors là c'est peut-être une bonne idée", selon l'avocat. "Ça coûte un peu d'argent mais on a la justice qu'on mérite et qu'on a envie d'avoir", juge-t-il.

La nouvelle cour criminelle est une expérimentation qui concerne sept départements et durera trois ans.