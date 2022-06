Harcèlement : l'ancien député Benoît Simian condamné à huit mois de prison avec sursis

L'ancien député de Gironde ex-LREM Benoît Simian a été condamné le jeudi 23 juin à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il était jugé pour harcèlement envers son épouse avec il est en instance de divorce.

Un jugement en deçà des réquisitions du ministère public qui avait demandé en mars dernier une peine de 18 mois d'emprisonnement ainsi que trois ans d'inéligibilité. Le tribunal n'a pas retenu cette peine complémentaire estimant que "les faits n'ont pas été commis dans le cadre de son activité parlementaire".

Lui étaient reprochés plus d'une quarantaine d'agissements malveillants, "parfois 2 ou 3 fois par jour", entre juillet et novembre 2020 à leur domicile de Ludon-Médoc, dont il n'avait plus la jouissance depuis une ordonnance de non-conciliation. L'ancien élu de 39 ans a multiplié les allées et venues pour se rendre notamment dans une dépendance de la maison transformée en bureau parlementaire.

Ces agissement répétés étaient faits dans l'intention de se comporter comme s'il était encore chez lui Tribunal correctionnel de Bordeaux

Dans le détail, il lui était notamment reproché de s'être garé à plusieurs reprises devant le domicile, empêchant les sorties de son épouse, de s'être lancé dans des travaux de jardinage et de bricolage en taillant des lauriers ou en se faisant livrer des poutres et sacs de gros cailloux ou d'avoir uriné sur la pelouse. Il était également soupçonné de s'être baigné dans la piscine, avant de la vider, en passant par le trou d'une chatière.

"Il apparaît que ces agissement répétés étaient faits dans l'intention de se comporter comme s'il était encore chez lui et d'importuner" son épouse, a estimé le tribunal dans son jugement. Face à ces faits de harcèlement "parfaitement constitués", il est également condamné à lui verser 5.000 euros de préjudice moral et interdit "d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile pour une durée d'un an". Cette dernière, en état de "stress traumatique" au moment des faits, avait été dotée d'un téléphone "grave danger" .

Outre ce dossier, Benoît Simian est par ailleurs accusé par une collaboratrice de l'avoir contrainte à dormir dans la même chambre que lui et d'avoir multiplié les messages intimes fin 2020-début 2021. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête.

