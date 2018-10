publié le 08/10/2018 à 11:42

Le carilloniste veut renouveler sa playlist. À Abbeville, dans la Somme, les habitants sont appelés à voter pour les nouvelles chansons qui seront jouées au beffroi, rapporte France Bleu. Des classiques de la chanson française, comme Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, aux titres plus récents avec "Despacito", les habitants ont l'embarras du choix.



Au total, 20 morceaux sont proposés aux Abbevillois, qui peuvent en cocher jusque 12. En voici la liste complète :

- "Lily" de Pierre Perret

- "Y’a d’la joie" de Charles Trenet

- "Retiens la nuit" de Johnny Hallyday

- "Ode à la joie" de Beethoven

- "La vie en rose" d'Edith Piaf

- "Les amants de Saint-Jean" de Lucienne Delyle

- "Imagine" de John Lennon

- "Le printemps" de Vivaldi

- "Despacito" de Luis Fonsi

- "Un oranger sur le sol irlandais" de Danielle Darrieux

- "Je m’en vais" de Vianney

- "Une jolie fleur" de Georges Brassens

- "U-Turn" Lili d'Aaron

- "C’est extra" de Léo Ferré

- "S’asseoir par terre" d'Alain Souchon

- "Sur la route de Memphis" d'Eddy Mitchell

- "Get Back" des Beatles

- "Lettre à Élise" de Beethoven

- "On dirait" d'Amir

- "Que je t’aime" de Johnny Hallyday

"La Bohème" de Charles Aznavour doit également être ajoutée à cette liste. Sur Facebook ou sur le site de la ville, les habitants de la ville ont jusqu'au 18 octobre pour voter pour leurs chansons favorites, qui seront jouées par le carillon à partir du 1er novembre.