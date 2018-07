Joggeuse disparue : un homme suspecté de harcèlement a été entendu

et Eléanor Douet

31/10/2017

En Haute-Saône, un corps a été retrouvé. Il pourrait s'agir de celui d'Alexia Daval, la jeune femme de 29 ans portée disparue depuis le 28 octobre dernier, alors qu'elle faisait son jogging. Le cadavre calciné est en cours d'identification et ce mardi 31 octobre, des drones vont survoler la scène du crime pour tenter de repérer des indices, des traces.



Il n'y a, pour le moment, aucun suspect dans cette affaire, mais déjà, des rumeurs circulent dans le petit village de Gray-la-Ville. Plusieurs témoins ont parlé aux enquêteurs de la présence d'une camionnette blanche. Le conducteur du véhicule aurait récemment importuné deux adolescentes dans le secteur de Gray. Si le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, prend en considération tous les appels et signalements, il y accorde une importance mesurée.

"Il y a énormément de rumeurs publiques, comme c'est le cas dans ce genre de dossier. On avait fait un appel à témoins pour pouvoir recueillir et discriminer ces différents éléments. Un groupe d'enquête va être mis en place, qui sera consacré à l'examen de l’ensemble des appels que nous avons. On est vraiment sur une enquête qui va être compliquée, qui va être longue. Tout est envisageable", affirme-t-il au micro RTL.

Les proches d'Alexia avaient, de leur côté, évoqué lundi matin un homme qui harcelait la jeune femme depuis six mois au téléphone. Cet individu, un voisin interdit de séjour à Gray mais habitant non loin du domicile de la disparue, aurait été entendu par les gendarmes.