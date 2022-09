Jean-Michel Blanquer aspergé de chantilly : les deux professeurs condamnés réagissent sur RTL

"Tout ça pour un peu de chantilly !" Christophe, l'un des deux professeurs qui avaient aspergé le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de crème chantilly, en juin dernier, s'est désolé du verdict du tribunal correctionnel de Montargis. Celui-ci les a reconnu "coupables" et condamné à payer 300 euros d'amende.

Durant le traditionnel appel des participants au procès, la présidente s'est interrogé sur la présence de l'ancien ministre. Silence dans l'assemblée. "Encore en vacances à Ibiza", a alors taclé l'avocate des prévenus, provoquant quelques rires dans la salle. Tout au long de l'audience, les prévenus et leurs avocats se sont ensuite attachés à démontrer que ce jet de crème chantilly au visage de Jean-Michel Blanquer était plutôt une blague potache. Un geste pour dénoncer la politique de l'ancien ministre responsable, selon eux, "du manque de moyens à l'école".

"Il n'y avait pas de violence. Il y avait simplement besoin de dire des choses et que l'on nous écoute", avait tenté de se défendre Olivier, professeur d'arts plastiques mis en cause. "Combien de fois on a manifesté, combien de fois on s'est mis en grève pendant ces cinq années ? À aucun moment, on a eu la possibilité d'un dialogue, a-t-il déploré. C'est un attentat pâtissier, mais pas de la violence."

"Une maltraitance institutionnelle ne peut justifier une violence physique", a toutefois retoqué le Procureur, qualifiant le geste des deux professeurs de "violent et humilient" face à une salle comble, investie de collègues et de syndicalistes venus soutenir les deux professeurs.

