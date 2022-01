Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean-Luc Lahaye. Le chanteur a été mis en examen le 5 novembre dernier notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations des deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000. La mère d'une des deux plaignantes a été mise en examen cette semaine pour ne pas avoir dénoncé les faits.

"Que les choses soient bien claires, ces deux jeunes femmes ont une profonde affection pour leurs mamans. Elles ont informé leurs mères de leur choix de déposer plainte. Il n'a jamais été question de les en dissuader", soutient maître Nathalie Bucquet, l'avocate des plaignantes.

"Depuis le début de cette affaire, mes clientes sont régulièrement dévastées par ce qu'elles peuvent lire dans la presse, notamment on reprocherait à leurs mamans de les avoir encouragées à avoir des relations sexuelles ou encore que leurs mères leur aurait demandé de se taire", déplore l'avocate. "Ces deux jeunes femmes ont librement choisi de déposer plainte et leurs mères n'ont jamais cherché à les en dissuader. J'ai envie de vous dire, heureusement".