Strasbourg : une centaine de personnes réunies lors d'une fête privée

et AFP

publié le 13/12/2020 à 19:22

Une fête privée organisée dans la soirée du samedi 12 décembre a réuni une centaine de personnes à Strasbourg. L'événement a été interrompu par les forces de l'ordre et une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte contre l'organisateur. Deux participants ont également été verbalisés, mais la plupart des invités ont pris la fuite à l'arrivée des voitures de police.

"C'est un jeune homme dont la maman dispose d'un local de restauration, et qui en a profité pour organiser à son insu une petite fête", a indiqué le commissaire de permanence à l'Hôtel de police de Strasbourg à l'Agence France-Presse. La police, prévenue par un appel au 17, s'est rendue sur place, dans le quartier de la Plaine des bouchers, au sud de la ville.

"On a verbalisé l'organisateur, et une procédure a été ouverte contre lui pour avoir organisé une fête en période de confinement : il sera auditionné la semaine prochaine pour mise en danger d'autrui", a précisé la même source. L'organisateur a expliqué avoir diffusé l'invitation sur le réseau social Snapchat, et avoir été dépassé par l'ampleur prise par l'événement.

Le 5 décembre dernier, une autre fête privée rassemblant une quarantaine de personnes à Strasbourg avait déjà donné lieu à l'ouverture de procédures judiciaires contre quatre organisateurs.