et AFP

publié le 25/07/2019 à 14:43

Un spéléologue de 21 ans est porté disparu dans un gouffre du massif du Vercors en Isère. Il n'a plus donné signe de vie depuis deux jours. D'importants moyens sont déployés ce jeudi 25 juillet pour tenter de le retrouver. Le plan "secours spéléo" a été activé par la préfecture de l'Isère cette nuit.

Aux dernières nouvelles, le jeune homme se trouvait à 500 mètres de profondeur dans le gouffre du Berger. Il avait alors décidé de faire demi-tour et quitter le groupe avec lequel il effectuait son exploration.

"À ce stade, toutes les hypothèses sont prises en compte dans les recherches, et des moyens importants sont mis en oeuvre pour le retrouver", a précisé la préfecture. "Une quarantaine de secouristes sont déjà engagés et des renforts spéléos arriveront sur place dans la matinée, de l'Isère mais également d'autres départements : du Rhône, de la Côte d'Or et du Jura notamment", a-t-elle ajouté.