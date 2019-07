Ferney-Voltaire : un cadavre décapité découvert à la frontière suisse

publié le 25/07/2019 à 10:16

Macabre découverte à la frontière entre Ferney-Voltaire, dans l'Ain, et la Suisse. Mercredi 24 juillet, un employé municipal était en train de nettoyer le bas-côté de la route lorsqu'il a trouvé un corps recouvert de paille. Alors que le cadavre était dans le fossé, entre un champ et la chaussée, la tête gisait quelques mètres plus loin...

Une enquête a été ouverte par la Brigade de recherches de Gex, informe France 3 Auvergne. Une autopsie doit être pratiquée par l'Institut de Médecine Légale de Lyon.

Et selon le Dauphiné Libéré, qui a révélé la découverte, deux pistes sont pour l'instant évoquées. La première est celle d'une décapitation. La deuxième est que la victime a été attaquée par des oiseaux charognards après son décès. Un campement de fortune de réfugiés des pays de l'Est, à 1km de là où le corps a été découvert, est également évoqué par les enquêteurs.