Isère : un robot de cuisine en promotion sème la zizanie dans un magasin

C'est une querelle surréaliste qui s'est déroulée ce vendredi 3 septembre dans un magasin de l'enseigne Netto à Villefontaine, en Isère. Alors que des prospectus informant de la mise en vente de robots culinaires à prix réduit avaient été distribués les jours précédents, une cinquantaine de personnes se sont jetées sur les produits à l'ouverture des portes, de manière virulente.

Comme le rapporte France 3, les robots de cuisine pouvaient être achetés à 99 euros au lieu de 349 euros, leur prix initial, et les stocks se sont écoulés en moins d'une minute. "La situation s'est tellement envenimée que nous avons vite décidé d'appeler les gendarmes", a déploré un responsable du magasin, auprès de la chaîne.

"Quand vous avez des personnes qui entrent en hurlant, en courant, qui vous bousculent, enjambent les caisses, qui en viennent quasiment aux mains et qui sont prêtes à se taper pour avoir ce qu'elles veulent, c'est absolument ingérable. On ne vient pas travailler pour se faire insulter, voire menacer", a-t-il poursuivi. Après que le calme est revenu, les gendarmes sont restés quelques heures sur place, afin de s'assurer qu'il n'y avait plus aucun risque pour les personnels du magasin.