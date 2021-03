publié le 13/03/2021 à 14:47

Ce n'est pas la première fois qu'une promotion donne lieu à des scènes de confusion chez Lidl, mais cette fois, les conséquences auraient pu être dramatiques.

Ce vendredi 12 mars, dans le magasin de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), une femme a été piétinée lors d'un mouvement de foule qui s'est créé autour d'une vente flash de robots cuiseurs. La cliente, âgée de 30 ans, a été blessée et a dû être transportée aux urgences du centre hospitalier de Lens, rapporte La Voix du Nord.

Très tôt ce matin, de nombreux clients s'étaient rassemblés devant plusieurs magasins Lidl un peu partout en France, dans l'espoir d'acheter un des 400 robots cuiseurs Monsieur Cuisine Connect, que l'enseigne commercialisait ce vendredi à 279 euros au lieu de 359 en temps normal. "Nous regrettons la situation qui s’est produite dans ce supermarché et présentons nos sincères excuses à notre clientèle", a déclaré la direction de l'entreprise.

Lidl est sous la menace d'un procès intenté par le fabricant allemand Vorwerk, qui vend un produit similaire, le Thermomix, mais beaucoup plus cher (1.300 euros). L'industriel accuse Lidl de violation de brevets et demande l'interdiction de la vente des Monsieur Cuisine Connect. Il a déjà obtenu gain de cause en Espagne.

Lidl a toutefois assuré que l'opération commerciale de vendredi n'était aucunement liée aux affaires judiciaires en cours mais une simple "vente éphémère du reste des stocks de décembre pour le liquider".