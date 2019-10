publié le 17/10/2019 à 18:22

C'est un accident des plus insolites. Le matin du mercredi 16 octobre, les pompiers de Lussac-les-Châteaux ont reçu un drôle d'appel. Deux chars d'assaut AMX10 du RICM de Poitiers se sont percutés alors qu'ils essayaient de s'engager tant bien que mal dans un rond point de la nationale 147.

Le convoi arrivait d'un terrain d'entraînement de Montmorillon et allait en direction du site du Régiment Chars de Marines à Poitiers. Selon le quotidien départemental Centre Presse, les véhicules ont subit peu de dégâts. Cependant, lors du choc, quatre militaires du véhicule de tête ont été légèrement blessés et souffrent de douleurs au dos et aux cervicales, comme l'a confirmé le capitaine de la gendarmerie de Montmorillon, Meunier Thierry, contacté par RTL.

Les blessés ont dû être pris en charge par les pompiers et transportés vers les hôpitaux de Montmorillon et Poitiers. Un des chars a été immobilisé en attendant d'être dépanné, tandis que le reste du convoi a pu reprendre la route en direction de Poitiers.