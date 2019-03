et AFP

publié le 06/03/2019 à 19:40

Un jeune skieur de 16 ans a trouvé la mort ce mercredi 6 mars sur le domaine skiable des Carroz, en Haute-Savoie, après avoir percuté un objet en bord de piste. L'accident s'est produit peu avant 14h15 sur une piste bleue baptisée Perce Neige. La station haut-savoyarde évoque dans un communiqué la percussion d'un poteau de bois protégé d'un matelas.



Sous la violence du choc, et malgré l'intervention rapide des secours et des médecins, l'adolescent, qui skiait en famille, n'a pas survécu. Les parents de la victime, présents au moment de l’accident et très éprouvés, ont été pris en charge par l’équipe de secours selon les informations de France 3.

Une audition de témoins, incluant les parents de la victime, devrait fournir plus d’informations sur le déroulement présumé des événements. L'enquête en cours, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, devra déterminer les circonstances exactes de l'accident.