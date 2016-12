Le père a été menotté et sa fille ligotée, les trois faux policiers se sont enfuis avec 3.000 euros en poche.

Crédit : BERTRAND LANGLOIS / AFP Des policiers municipaux (illustration)

par François Quivoron publié le 28/12/2016 à 12:04

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une visite cordiale s’est transformée en cauchemar pour les membres d’une famille installée à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Lundi 26 décembre dans la soirée, un couple d’origine chinoise et leur fille d’une vingtaine d’années ont vu débarquer trois hommes, brassards de la police au bras, vers 21h30, sur le pas de la porte de leur pavillon situé dans le quartier du 8-Mai-1945.



Mais la visite des policiers n’avait rien de courtoise. Selon une information du Parisien, les trois hommes étaient en fait de faux policiers aux intentions très claires : détrousser la famille d’origine chinoise, dont les parents sont artisans. Le père a été menotté et sa fille ligotée. Les malfaiteurs ont réussi à leur voler la somme de 3.000 euros.



Des voisins, sans doute alertés par les cris, sont intervenus et ont précipité la fuite des faux policiers avant l’arrivée sur place d’une brigade de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Qui n’a toujours pas mis la main sur les trois usurpateurs.