Ariane 6 : la nouvelle fusée sera-t-elle à la hauteur ? 

Sujet du jour. Le 21 juin 2023, dans le centre spatial à Kourou en Guyane, on assistera au dernier lancement d’Ariane 5. Le lanceur star européen, reconnu pour sa fiabilité, avait effectué son 100ᵉ vol le 25 septembre 2018. Après quelques problèmes techniques, le chantier de son successeur a pris 3 ans de retard, Ariane 6 devrait s'envoler d'ici à la fin de l'année. Pendant ce temps-là, l'Américain SpaceX, enchaîne les lancements. Sur un ton ironique, Elon Musk a appelé l'Europe à construire Ariane 6 pour "lui résister".

Pourquoi on en parle ? Ariane 5 a-t-elle joué un rôle prépondérant dans la construction de l'Europe spatiale ? Comment l'Europe pourra-t-elle résister à la concurrence américaine ? Ariane 6 sera-t-elle à la hauteur ?



Analyse. "Ariane 5 s'est vraiment imposée sur le marché comme la grande championne du déploiement du satellite de télécommunication", explique Stéphane Israël, le PDG d’Arianespace. Au fil de son histoire, elle a réalisé de très grandes missions."

"Une fois qu'elle aura volé, Ariane 6 doit relever les défis de la fiabilité, et de la montée en cadence (...) C'est vraiment une priorité pour nous", souligne le dirigeant du groupe.



