Que s'est-il passé dans la nuit du 26 au 27 août 2017, soir du décès de Maëlys ? Après des années d'attente, Nordahl Lelandais pourrait livrer ses secrets lors de son procès. Il sera jugé du 31 janvier au 18 février devant la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de la petite fille de 8 ans.

Maëlys a disparu, en 2017, au cours d'un mariage où ses parents étaient invités à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Après avoir nié, l'ancien maître-chien a fini par avouer avoir tué involontairement l'enfant après avoir été confondu par une trace de sang sur le tapis de sol du coffre de sa voiture.

La mère de Maëlys, Jennifer Maeco de Araujo, qui rend hommage à sa fille et parle de son deuil du bonheur dans son livre Maëlys publié chez Robert Laffont, réclame mercredi 26 janvier une sanction lourde "à la hauteur des souffrances que Maëlys a eues". Et ce "pour qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne surtout", ajoute-t-elle. Maëlys "voudrait qu'on se batte pour elle, pour que justice lui soit rendue", affirme-t-elle.

"J'attends aussi des réponses, qu'il dise la vérité (...) qu'il arrête de dire que ma fille est montée dans sa voiture d'elle-même", poursuit Jennifer Maeco de Araujo, qui rappelle alors que la petite fille avait été mise en garde sur le fait de ne pas monter avec des inconnus.