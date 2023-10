INVITÉE RTL - Affaire Édouard Stern : "Je n'ai jamais pensé à le tuer", témoigne Cécile Brossard pour la première fois

C'est une affaire qui a défrayé la chronique. Le 1er mars 2005, le richissime banquier Édouard Stern est retrouvé mort au pied de son lit dans une combinaison en latex sadomasochiste. Ce sont ses collaborateurs qui découvrent le corps de l'homme d'affaires à son domicile genevois. Vêtu de cette combinaison au moment de son meurtre, les enquêteurs s'orientent très vite vers un crime d'ordre privé.

La piste de Cécile Brossard passe au premier plan. Il s'agit de sa maîtresse devenue sa compagne. Une femme dont on dit qu'elle organise des soirées libertines avec certains couples. C'est elle qui aurait également initié Édouard Stern au sadomasochisme. "On a découvert une personnalité multiple d’Edouard Stern et madame Brossard était l’un de ses compartiments", témoigne Richard Werly, journaliste pour Blick et invité de L'Heure du Crime.



Lors de sa garde à vue, Cécile Brossard affirme avoir vu son amant le 28 mars, mais il était déjà mort selon elle. Par peur d'être accusée, elle a préféré quitter les lieux. "Il était criblé de coups de feu", cette dernière déclaration aux gendarmes va condamner la jeune femme. Les trous causés par l'arme à feu, dans la combinaison d'Édouard Stern se sont rebouchés sous l'effet de la chaleur. Cécile Brossard n'est donc pas censée savoir que son amant est mort à cause d'un pistolet. Déboussolée, elle finit par avouer son meurtre.

Un meurtre rempli de haine

Depuis le début, les deux amants ont une relation conflictuelle. Lorsque Cécile Brossard s'apprête à le quitter, le banquier lui propose un mariage et une coquette somme d'un million de dollars. La jeune femme accepte, mais Édouard Stern se rétracte au dernier moment. Il place l'argent sous séquestre judiciaire et la menace de procès.

Alors que Cécile Brossard se rend au domicile du banquier pour régler ses comptes. Ce dernier lui propose d'arranger la situation avec des jeux sexuels sadomasochistes. Lors de l'acte, Édouard prononce cette phrase : "Un million de dollars, c’est cher payé pour une pute". Cécile Brossard n'ayant pas supporté ces mots, part récupérer un pistolet et tire à quatre reprises sur l'homme d'affaires.



"Pas une seule seconde je me suis dit ‘il me dit ça, je vais donc le tuer’, non, c'était un coup de foudre. Je n’ai jamais pensé à le tuer", affirme Cécile Brossard, invitée exclusive de L'Heure du Crime ce mercredi 18 juillet.