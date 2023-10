Affaire Barrie Taylor : qui est la tueuse aux 21 coups de marteau ?

Le 28 septembre 1993, Roxane Pavageau, une Américaine vivant à Versailles depuis 4 ans, est portée disparue. La police se rend au domicile de son ex-mari et tombe sur la nouvelle compagne, Barrie Taylor. Son stress la trahit, les policiers entrent et découvrent un corps et une tête enveloppée de sacs-poubelles. La victime serait décédée après 21 coups de marteau.

Barrie Taylor est placée en garde à vue. Effondrée par ce qui arrive, elle explique à la police qu’il s’agit de légitime défense et qu’elle n’a pas voulu tuer l’ex-femme de son compagnon. Seulement, devant la cour, la suspecte refuse de participer à la reconstitution.

Barrie Taylor est incarcérée. "Les relations étaient dès le départ conflictuelles avec le juge", souligne Eric Plouvier, avocat de Barrie Taylor et invité de L'Heure du Crime.

Une criminelle menteuse et perverse

Barrie Taylor accepte de parler deux ans plus tard. Le scénario est différent, mais elle plaide toujours la légitime défense. Ses proches sont entendus, ils décrivent la suspecte comme alcoolique et manipulatrice. Elle obtient sa libération conditionnelle en 1998.

Aussitôt libérée, Barrie Taylor disparaît en Californie. La France réclame son extradition, les analyses médico-légales démentent le scénario d’autodéfense.

En 2008, Barrie Taylor est de retour en France pour son procès. "J’ai retrouvé une femme fragilisée, elle a tenté de se suicider dans l’avion pour rentrer en France", témoigne Me Éric Plouvier. Après trois jours de procès, la suspecte finit par avouer le meurtre. "Pour rester au centre de son procès, et être la vedette, elle avoue la vérité", explique Emmanuel Pierrat, écrivain et avocat, invité de L'Heure du Crime.

L'Américaine est condamnée à 20 ans de prison, mais bénéficie d’une libération anticipée grâce au jeu des remises de peine.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Me Éric Plouvier, avocat au barreau de Paris et avocat de Barrie Taylor.

- Emmanuel Pierrat, écrivain et avocat, auteur de nombreux ouvrages. Son dernier livre 50 ans de faits divers est disponible aux éditions Bonneton.