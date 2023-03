DOCUMENT RTL - Accident de Puisseguin : "Ça ne pouvait pas se terminer en non-lieu", témoigne Raymond, rescapé

C'est un immense espoir pour les victimes de ce terrible accident. Un an après un non-lieu, la justice décide de relancer l'enquête sur le drame de Puisseguin. Le 23 octobre 2015 en Gironde, un poids lourd a percuté un autocar de retraités qui a pris feu, faisant 43 morts.

Ce jour-là, Raymond Silvestrini a réussi à échapper aux flammes en sautant par la fenêtre, mais sa compagne n'a pas survécu. Il témoigne ce matin sur RTL. "Je suis pratiquement le seul rescapé qui s'est défenestré, voyant la rapidité des flammes et des gaz. J'avais un marteau pour casser la vitre à portée. Juste avant de me défenestrer, j'ai respiré un tout petit peu de ces gaz toxiques, des gaz qui vous paralysent. Je me suis dit 'si j'inhale un tout petit peu de ces gaz, je suis cuit, je reste dans le car' et c'est ça qui m'a donné la force de défoncer la vitre", nous dit-il.

"Cet accident vraiment exceptionnel et affreux mérite plus d'investigations. Ça ne pouvait pas se terminer en non-lieu, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas le concevoir. C'est inadmissible", selon Raymond.

