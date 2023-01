INVITÉ RTL - Adama Camara raconte le meurtre de son frère : "C'est toute une famille qu'on détruit"

Condamné à huit ans de prison pour avoir tiré sur les proches des meurtriers de son frère, en 2014 à Garges-lès-Gonesse, Adama Camara raconte son histoire dans le livre N° 55.852. Le trentenaire est devenu porte-parole contre les bagarres entre bandes.

Au micro de RTL, Adama Camara raconte la nuit de violence, en 2011, lors de laquelle il a perdu son frère : "Il s'est battu avec des anciens amis à lui quelques semaines avant, et deux semaines après ils se sont revus, ils se sont rebattus". Il poursuit : "Ce soir-là, il y en avait un qui avait un couteau et qui l'a planté à plusieurs reprises au niveau du thorax".

Un drame qui a touché l'homme et ses proches : "Ils l'ont tué, et là ils nous ont tués aussi", raconte Adama Camara. Il ajoute : "On pense que ça s'arrête à la personne qui est décédée, derrière on oublie que c'est toute une famille qu'on détruit".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info