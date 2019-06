publié le 12/06/2019 à 17:09

Le département de l'Indre a été victime mardi 11 juin dans l'après-midi d'une panne qui aurait pu être dramatique. Pendant une heure et demi, de 16h47 à 18h06, les secours étaient pratiquement injoignables. Les numéros d'urgence 15, 17, 18 et 112 étaient hors service, c'est-à-dire le Samu, la police, les pompiers et les urgences dans l'Union européenne.



Jamais ces quatre numéros d'urgence n'avaient été en panne simultanément. Certains fonctionnaient par intermittence, d'autres plus du tout. Pour remédier rapidement au problème, la préfecture de l'Indre a mis en place une solution alternative rapidement.

Le Samu a basculé sa ligne vers un service d'hôpital qui a assuré la prise en charge du standard. Celle de la police a été redirigée vers la gendarmerie du Cher, indique la préfecture de l'Indre. Quant aux pompiers, ils ont pu intervenir sur deux accidents de la route grâce à des signalements reçus sur les réseaux sociaux.

#numerosdurgence . Des dysfonctionnements ont affecté, dans le département de l'Indre, de 16h47 à 18h06, les numéros d'urgence suivants : 15 #Samu 17#policesecours 18 et 112 #pompiers.

La situation est désormais revenue à la normale.@pompiers36 @PoliceNationale — Préfet de l'Indre (@Prefet36) June 11, 2019

L'origine de la panne est toujours indéfinie, la préfecture est en lien avec les opérateurs téléphoniques pour comprendre ce qu'il s'est passé.