Incendies en Bretagne : le feu en forêt de Brocéliande est fixé

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans la forêt de Brocéliande est fixé dimanche 14 août en fin de matinée, selon la préfecture du Morbihan. Après une importante reprise de feu au cours de la nuit, le feu reste sous observation de 180 sapeurs-pompiers. L'incendie s'était déclaré sur la commune de Campénéac, à une soixantaine de kilomètres de Rennes.

Il a parcouru 630 hectares et en a détruit 400. Joint par l'AFP, le service de la communication interministérielle a assuré que "la pluie a évidemment aidé les pompiers mais on ne sait pas comment cela va évoluer dans les heures qui viennent".

La forêt de Brocéliande, qui s'étend sur plus de 9.000 hectares, est un haut-lieu de la légende arthurienne, à cheval sur l'est du Morbihan et le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine.

