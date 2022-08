Incendie : deux incendiaires présumés arrêtés

Grâce à des témoins, à des endroits différents de France, deux suspects ont pu être interpellés et placés en garde à vue. Le premier a été interpellé au Châtelet-sur-Retourne, dans les Ardennes, et le second à La Chapelle-d'Aligné, dans la Sarthe.

Ces deux incendiaires ont été interpellés grâce à des témoins les ayant vu commettre leur délit, selon une information de BFMTV. Dans les Ardennes, après un départ de feu, les gendarmes sont intervenus. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme s'enfuir suite au départ du feu.

Dans la Sarthe, c'est un témoin qui prévient directement les gendarmes. L'homme est agriculteur et suite à un départ de feu dans son hangar à foin, il explique avoir vu un homme allumer un sac à dos avant de s'enfuir, toujours selon les informations de BFMTV . L'agriculteur a alors suivi l'homme avant de contacter les forces de l'ordre. Des allumes-feux et de l'essence ont été trouvés chez lui.

