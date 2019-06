Incendies dans le Gard : un homme interpellé

et La rédaction de M6

publié le 29/06/2019 à 20:32

De nombreux et puissants incendies ont touché le département du Gard, dans le sud de la France. Les pompiers ont réussi à les maîtriser mais restent sur le qui-vive : ils redoutent la reprise de foyers pas encore complètement éteints. La menace couve toujours.

En plus de la chaleur et du vent, "il y a encore beaucoup de souches incandescentes, et du lisier qui n'a pas été traité. Donc automatiquement, ça repart", explique Philippe Chapelin, adjudant-chef du Sdis des Bouches-du-Rhône.

Vendredi, le feu a léché plusieurs lotissements, dans lesquels habitent 250 personnes, à cul-de-sac. Au total, 557 hectares de végétation ont brûlé dans le Gard. Onze maisons sont parties en fumée. Un seul civil a été blessé. 710 pompiers ont été mobilisés, en plus des renforts venus en quelques heures de 7 départements voisins.

"Une vitesse de propagation des incendies estimée à plus de 1.700 mètres par heure, un taux d'humidité très faible, à 11%. Le secteur habité a été directement soumis à un véritable front de flamme, c'était exceptionnel", détaille le commandant Eric Agrinier, du Sdis du Var.

Deux priorités ce soir : vigilance et enquête. Un individu d'une vingtaine d'années, connu pour des faits de pyromanie, a été interpellé. Sur 60 incendies, 31 se sont déclarés en même temps, ce qui donne du poids à la piste criminelle.