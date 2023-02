Incendie de la rue Erlanger : l'accusée a été condamnée à 25 ans de réclusion

Le drame avait fait dix morts et des dizaines de blessés en février 2019. L'autrice de l'incendie de la rue Erlanger, Essia B., une femme de 44 ans au lourd passé psychiatrique, a été condamnée à 25 ans de réclusion. La peine a été assortie d'une sûreté des deux tiers ainsi qu'un suivi socio-judciaire de 15 ans avec "injonction de soins". Le président de la cour, Frank Zientara, a justifié la lourdeur de la peine par "l'extrême gravité des faits". Selon lui, le geste d'Essia B. n'était "pas déconnecté de la réalité", ajoutant que le départ de feu était "volontaire", "en pleine nuit" et motivé par "la colère et le ressentiment".

À l'image des deux expertises psychiatriques, les jurés ont conclu que le "discernement" d'Essia B. était bien altéré au moment des faits. Ils ont, en revanche, "écarté le bénéfice de la réduction de peine" autorisée dans ce cas. Mercredi 22 février, devant le tribunal, Essia B. a pris la parole une dernière fois avant l'attente du verdict.

Elle s'est levée, puis a laissé éclater un sanglot. "Je n'ai rien à ajouter pour ma défense. Je veux juste dire pardon, pardon pour tout", a-t-elle clamé en larmes devant le jury et les parties civiles. L'avocat général avait requis 27 ans de prison, dont 18 de sûreté, une peine que l'avocat d'Essia B. avait qualifié de déshumanisante.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info