Incendie dans les Bouches-du-Rhône : 500 hectares de végétation détruits

publié le 25/08/2020 à 07:54

Les flammes ont ravagé plus de 500 hectares de végétation. À cinquante kilomètres à l'ouest de Marseille, 1.300 pompiers et 300 camions ont été déployés au plus fort de l'incendie. Le feu est maîtrisé ce matin dans la région de Martigues. 900 pompiers sont restés sur place toute la nuit et le vent va rependre aujourd'hui, ce qui inquiète les soldats du feu.

Jean-Luc Beccari, directeur adjoint des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône détaille le dispositif mis en place : "On a déployé massivement des moyens au sol et aériens, avec pour objectif de réduire l'écartement du feu en attaquant les flans pour éviter sa propagation. Les investigations sont en cours sur l'origine du feu, mais nous sommes dans une période de sécheresse très forte avec du vent depuis samedi après-midi."

Selon lui, "c'est une situation à haut risque qui nécessite de la part de nos concitoyens une prise de conscience accrue. Le moindre jet de mégot, la moindre étincelle, peuvent avoir des conséquences dramatiques".