et AFP

publié le 16/08/2020 à 20:02

Les incendies continuent de se multiplier en cette fin de mois d'août. Celui qui a provoqué l'évacuation de plusieurs centaines de personnes dans la soirée du samedi 15 août à Faucon (Vaucluse) était fixé dimanche 16 août, mais restait actif sur certains secteurs, a-t-on appris auprès des pompiers.

Dimanche matin, le feu avait parcouru 130 hectares mais n'avait touché aucune habitation, ont précisé les pompiers. L'incendie, qui s'est déclenché samedi soir près de Vaison-la-Romaine, avait nécessité l'évacuation dans un centre d'accueil de 348 personnes logeant dans deux campings et d'un lotissement d'une centaine de maisons.

À la mi-journée dimanche, tous ont pu regagner leur logement ou leur camping, selon les pompiers. 274 pompiers du Vaucluse et plus de 200 renforts restaient mobilisés. Les moyens aériens ont survolé la zone dimanche mais sans pratiquer de largages. "Il n’y a aucune victime à déplorer à l’exception de six sapeurs-pompiers légèrement blessés lors de l'intervention", a indiqué la préfecture du Vaucluse dans un communiqué.

[FEU DE FORET] #Faucon

+ de 500 pompiers ont lutté tte la nuit contre les flammes. Merci à nos collègues voisins du 26, 04, 05, 13 et 30 pr leur renfort.130 ha brûlés, des habitations et 2 campings évacués. Plusieurs largages effectués. Ce matin, sécurisation de la zone en cours pic.twitter.com/kHyxDpTDll — SDIS de Vaucluse-84 (@sdis84) August 16, 2020

Le préfet du Vaucluse a "salué l’engagement de l’ensemble des personnels mobilisés : sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Vaucluse mais aussi des colonnes de renforts de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pilotes et mécaniciens des avions bombardiers d’eau, gendarmes, autres services de sécurité et de secours, associations agréées de protection civile".