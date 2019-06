publié le 22/06/2019 à 16:50

Trois habitants ont été tués et une personne grièvement blessée dans l'incendie qui s’est déclaré tôt dans la matinée du samedi 22 juin, dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Nemours. Mais le bilan aurait pu être pire si les habitants n'avaient pas respecté les consignes de sécurité, selon le porte-parole des pompiers de Paris.

Des consignes de confinement aux habitants non menacés par les flammes avaient été données pour assurer la sécurité de tous. Les messages de sécurité "ont été parfaitement respectés", a salué le capitaine Lointier. "Les gens sont restés confinés chez eux, ont fermé leurs portes et attendu que les pompiers viennent les chercher par ordre de priorité".

Lors d'un point presse à la mi-journée, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a détaillé la complexité du sauvetage à cause du manque d'accès à l'immeuble. Parmi les victimes figurent "une jeune femme dont on ne sait pas si elle s'est défenestrée ou si elle a essayé de passer par un échafaudage" installé sur la façade de l'immeuble pour des travaux de rénovation, "un jeune homme qui a visiblement cherché à sortir de chez lui et a été pris par les fumées, et une troisième personne à peu près dans la même situation", a-t-elle ajouté.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés dont 200 pompiers et une cinquantaine d'engins pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé dans deux cages d'escaliers voisines. Vingt-sept personnes, dont un pompier, ont également été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées dégagées par le feu.