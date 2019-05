publié le 14/05/2019 à 21:55

Les pompiers n'ont rien pu faire. La victime, âgée de 25 ans et de nationalité mexicaine, a été retrouvée sur le sol de son appartement noirci par les fumées. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, vers 3h20 du matin, dans un studio de 20m², au 3e étage d'un appartement du XIe arrondissement.



Sur place, une vingtaine de soldats du feu et quatre engins ont été nécessaires pour venir à bout de l'incendie, rapporte Le Parisien. Néanmoins, les flammes ont été rapidement circonscrites et une évacuation de l'immeuble n'a pas été nécessaire.

Lorsqu'ils ont pénétré dans le studio de la victime, les pompiers ont découvert son corps, gisant sur le sol, en arrêt cardio-respiratoire. La jeune femme ne présentait aucune brûlure. Après l'avoir extrait et tenté de la ranimer, sans succès, son décès a été déclaré peu avant 5h du matin.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'incendie. L'origine criminelle ou accidentelle du feu n'a pas encore été précisée, mais le quotidien local évoque la possibilité que l'incendie soit parti d'une table de cuisson.