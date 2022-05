Ils partent pêcher et croisent un sanglier en pleine mer

Mercredi matin, Joffrey est parti du port du Brusc, à Six-Fours, sur son petit bateau à moteur, avec un ami, bien décidé à ramener quelques poissons, mais ça n’a pas vraiment mordu pour ces apprentis pêcheurs.

Ils racontent au Nice-Matin : "Un moment, on aperçoit au loin un gros truc qui sort de l’eau, et des mouettes au-dessus. Mais d’habitude, quand il y a un poisson mort, elles viennent dessus. Pas là. On décide de s’approcher et là, drôle de rencontre : un sanglier en train de nager en direction de l’île du Rouveau."

Juste le temps d’immortaliser ce moment avec un téléphone, ils se sont vite éloignés pour ne pas effrayer le baigneur à poils. S’ils n’ont pas vu l’ombre d’une girelle, d’une dorade, ni même du plus petit poisson de roche, une autre surprise est sortie de l’eau, sous leurs yeux ébahis : "On a même croisé un groupe de dauphins, à 200 mètres de nous. C’était le combo gagnant !"

