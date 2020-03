Ils ont usurpé l'identité de Le Drian : 7 et 11 ans de prison pour les escrocs

Gilbert Chikli et Anthony Lasarevitsch

et AFP

publié le 11/03/2020 à 15:51

L'escroquerie était bien ficelée. Un usurpateur se faisait passer pour le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ou un de ses collaborateurs, auprès de chefs d'États africains, d'ambassadeurs, d'entreprises, d'associations. Il affirme alors qu'il doit récolter de l'argent pour payer une rançon et délivrer des otages. Gilbert Chikli et Anthony Lasarevitsch, reconnus comme les cerveaux de l'escroquerie, ont été condamnés respectivement à 11 et 7 ans de prison.

Le premier, 54 ans, doit aussi payer une amende de deux millions d'euros, alors que le second, 35 ans, doit lui verser un million d'euros, a décidé ce mercredi 11 mars le tribunal correctionnel de Paris.

L'escroquerie avait été révélée en juillet 2015 par l'hebdomadaire Jeune Afrique. À l'époque, les escrocs ont réussi à obtenir deux virements dans des paradis fiscaux qui ont pu être bloqués et récupérés juste à temps. La somme totale avoisinait tout de même les 22 millions d'euros.