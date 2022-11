Ille-et-Vilaine : six mois de prison ferme pour un naturiste, qui ne compte pas se rhabiller

Le naturisme est un état d'esprit, une philosophie. Pour un retraité, habitant à Chanteloup (Ille-et-Vilaine), il s'agit d'une "philosophie pacifiste". Mais sa pratique a été condamnée par la cour d'appel de Rennes : il écope de trois mois de prison ferme, assortis de la levée d’un sursis de trois mois, pour exhibition sexuelle. Rejetant cette décision, il va se pourvoir en cassation et ira jusqu’à saisir la Cour européenne des droits de l’homme s'il le faut.

Une plainte a été déposée contre lui par des passants à l’été et l’automne 2016, rappelle 20 minutes, mardi 8 novembre. Le sexagénaire pratique le naturisme au bord d’un étang situé à Corps-Nuds. "Les gens me reprochent ma nudité mais ce n’est pas sexualisé", assure l'ancien garagiste, Hervé, qui se dévêtit "en dehors des heures de grande fréquentation" et cache ses attributs quand il croise du monde.

Malgré cette nouvelle condamnation - il n'en est pas à sa première -, le retraité ne compte pas changer de philosophie. "C’est devenu un acte militant", revendique-t-il, soutenu par le mouvement naturiste. Ce dernier s’appuie sur la disparition de l’article sur l’outrage public à la pudeur dans le Code pénal pour condamner "un abus de pouvoir". En ce sens, le mouvement espère qu'une décision de la cour d’appel de Bordeaux - qui a invalidé la condamnation d’un homme reconnu coupable d’exhibition sexuelle - en septembre va faire jurisprudence.

