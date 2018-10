publié le 27/10/2018 à 12:01

Le drame s'est produit aux alentours de minuit vendredi 27 octobre, sur la N176 à hauteur du village de Saint-Broladre, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Alors qu'une famille était sortie de son véhicule, immobilisé contre la glissière de sécurité, le père et le plus jeune des enfants ont été violemment percutés par une autre voiture, rapporte Ouest France.



Projeté, le bébé âgé d'un an est décédé. Son père, blessé, a quant à lui été hospitalisé à Saint-Malo, de même que son épouse. La plus grande fille du couple, âgée de 4 ans est sortie indemne de l'accident.

Cette famille serait sortie de sa voiture après que celle-ci a glissé sur la route. C'est alors qu'un autre véhicule, occupé par une homme et une femme d'une trentaine d'années a renversé le bébé et son père. La passagère a également été blessée et hospitalisée, précisent nos confrères.

Pas moins d'une vingtaine de pompiers, ainsi qu'une brigade de gendarmerie et le peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie de Saint-Malon ont été mobilisés jusqu'à 3h30 du matin.