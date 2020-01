Rhône : une grand-mère fait fuir un braqueur armé d'un fusil

publié le 06/01/2020 à 16:22

Le soir du 31 décembre 2019, un homme armé d'un fusil à pompe a fait irruption dans la maison d'un couple de septuagénaire, à Décines-Charpieu, près de Lyon, afin de leur extorquer de l'argent.

Il était 18h30 lors du réveillon de Saint-Sylvestre lorsque le malfaiteur s'est introduit dans la maison. Les petits-enfants du couple, âgés de 10 et 13 ans, tombent nez à nez avec le braqueur, cagoulé, qui pointe les enfants. Ce dernier cherche un coffre-fort, inexistant, et demande à toute la famille de l'y amener.

C'est alors que la femme du couple, intervient. Cette dernière affirme au braqueur qu'il n'a "rien à faire ici" et qu'il n'y a aucun coffre-fort dans cette maison, raconte Pierre, son mari, au micro de RMC. "Elle lui a dit : tu n'es pas invité, maintenant, tu t'en vas, elle a ouvert la porte d'entrée, et il est parti. Elle a eu du courage, elle s'est pas laissée faire, elle lui a tenu tête, et ça l'a refroidi", raconte Pierre, admiratif.

Toute la famille a depuis porté plainte. Une enquête a été ouverte, relate Le Progrès.