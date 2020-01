Île-de-France : un réseau de voleurs de banquettes de Clio démantelé

Crédit : DSK / OFF / AFP

publié le 21/01/2020 à 17:05

C’est un autoradio découvert lors d’un contrôle routier qui a trahi ces voleurs à la technique bien huilée. Ils revendaient depuis un an, sur le site Le Bon Coin, des accessoires automobiles et des pièces détachées, notamment des banquettes de Clio revendues 300 euros pièce, volées en Île-de-France et dans l'Oise. 220 victimes ont été identifiées par les enquêteurs du commissariat de La Courneuve.

"Certaines nuits, ils revenaient avec cinq à six banquettes de Renault Clio 4, notamment quand ils allaient dans l'Oise", d’après une source proche de l'enquête. Entre 23 heures et 4 heures du matin, l’équipe partait dans un ou deux véhicules et dérobait des accessoires Clio "en mode razzia".

De retour à La Courneuve, les Renault étaient désossées sur un parking du quartier des 4.000. Ironie du sort, les victimes qui cherchaient à racheter leurs accessoires dérobés les retrouvaient sur Le Bon Coin, mis en vente par le gang de voleurs, rapporte le Parisien.

Le chef de l’équipe, un jeune père de famille âgé de 20 ans, était déjà connu pour des faits de vols de voitures. Les membres de son équipe, âgés de 19 à 25 ans, étaient pour la plupart originaires de La Courneuve. Les neuf suspects sont toujours en garde à vue et devraient être déférés, jeudi 23 janvier, au parquet de Bobigny.