Drôme : à 19 ans, il organise un trafic de voitures volées depuis une prison

publié le 17/01/2020 à 20:45

Des voleurs et des pirates informatiques. Dans la Drôme, un groupe de jeunes s'est mis à briser les vitres des voitures et toujours les mêmes modèles : récents et équipés de systèmes électroniques. Ils les faisaient démarrer avec des clefs vierges et un logiciel permettant de connecter ces clefs aux véhicules.

Un matériel informatique acheté sur le Darknet, un réseau internet parallèle, qui aurait permis à ce groupe de jeunes originaires de Valence, de dérober 41 voitures en seulement deux mois.

Claude Borelli, le commandant de police qui a dirigé l'enquête explique ce nouveau phénomène : "C'est pour cela qu'on arrive à voler des voitures de grand luxe maintenant. On se dit qu'elles sont hyper sécurisées, mais non. Il suffit d'un bon ordinateur, d'une bonne clef de déverrouillage et on peut partir avec une voiture d'une belle valeur."

Ces pirates obéissaient aux ordres d'un jeune détenu de 19 ans depuis sa cellule, il donnait des directives via son téléphone portable. L'un de ses bras droits assurait l'exécution des vols sur le terrain. Tous devraient être jugés pour vol en bande organisée et recel.